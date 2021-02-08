Вашингтон, 8 февраля, 2021, 05:58 — ИА Регнум. За поддержку процедуры импичменты и запрет занимать государственные должности для экс-президента США Дональда Трампа высказались большинство граждан США. Об этом свидетельствуют опубликованные 7 февраля данные опроса, проведенного службой Ipsos и телеканалом ABC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Галерея

Опрос проводился 5 и 6 февраля, в нём приняли участие 508 граждан США старше 18 лет. Среди общего числа опрошенных 56% респондентов поддержали проведение процедуры импичмента в отношении Трампа и за запрет ему занимать госдолжности. Против высказались 43% опрошенных, остальные отказались отвечать на вопрос.

На вопрос, в какой из партий больше, по их мнению, радикально настроенных экстремистов, 25% участников опроса ответили, что таких больше в Демократической партии, 42% склонились к мнению, что экстремистов больше в Республиканской партии. Ещё 32% респондентов полагают, что таких людей примерно одинаковое количество в обеих партиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в новую партию Трампа изъявили желание вступить 37% жителей США.