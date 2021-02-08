Южно-Сахалинск, 8 февраля, 2021, 05:10 — ИА Регнум. На Сахалине в 12 районах уже завершились проверки зданий школ на наличие взрывного устройства, сообщили в официальном телеграм-канале областного ЦУР.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Читайте также: В Анадыре эвакуировано почти 500 школьников из-за сообщений о минировании

Учебные заведения, в которых спецслужбы завершили проверки после сообщения о минировании, приступили к штатной работе. В остальных школах области проверки ещё продолжаются.

Школьники Холмска не выйдут 8 февраля на учёбу во вторую смены из-за непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, утро понедельника в Приамурье, на Сахалине и Чукотке началось с сообщения о минировании школ. В трёх дальневосточных регионах провели эвакуацию школьников и педагогов. После проверок зданий на наличие взрывных устройств школы возвращаются к штатной работе.