Москва, 8 февраля, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Сегодня, 8 февраля 2021 года, кредиторам «лопнувшего» «РАМ Банка» продолжат выплачивать долги. Дополнительные средства в размере почти 375 млн рублей направит на эти цели госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сообщение АСВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Дополнительной суммы будет достаточно для закрытия претензий первой и второй очередей кредиторов банка-банкрота, оставшегося без лицензии в июле 2019 года, а также частично закрытия требований третьей очереди — почти на 34%. На начало января 2021 года у банка были установлены долги перед 52 кредиторами на общую сумму 658,201 млн рублей.

Напомним, к моменту отзыва лицензии у банка, занимавшего по размеру активов 296-е место в банковской системе РФ, были обязательства на сумму 2,399 млрд рублей. Из них на вклады граждан и индивидуальных предпринимателей приходилось 511,28 млн рублей. Такие данные фигурировали в бухгалтерском балансе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди причин отзыва лицензии и последующего банкротства «РАМ Банка» регулятор называл «схемные» сделки, крайне низкую диверсифицированность кредитного портфеля, который был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний. Фирмы-заёмщики занимались торговлей зерновыми культурами, а зерно выступало обеспечением. Так, на балансе компании-кредитора появился существенный объём низкокачественного ссудного долга и непрофильных активов в виде зерна.

Отметим, дополнительное финансирование на расчёты с кредиторами будет направлено и по линии другого банка — «Преодоление». АСВ выделит 61,77 млн рублей. Это полностью закроет долги. Выплаты начнут не позднее 20 февраля 2021 года.