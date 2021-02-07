Москва, 8 февраля, 2021, 01:54 — ИА Регнум. Курсирование пассажирских железнодорожных поездов возобновлено между Белоруссией и Россией. Об этом 8 января сообщила пресс-служба РЖД («Российские железные дороги»).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В плацкартном вагоне

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В первый рейс из Минска в Москву после длительного перерыва отправится поезд номер ½ Москва — Минск формирования Белорусской железной дороги. Из Минска состав выйдет в 22:10 мск 8 февраля, а прибудет на Белорусский вокзал в Москве в 08:13 мск 9 февраля. В обратный рейс поезд отправится в 22:13 мск 9 февраля и прибудет в Минск в 07:26 мск 10 февраля. На территории России поезд будет останавливаться в Смоленске и Вязьме.

Между Москвой и Минском будут курсировать поезда «Федеральной пассажирской компании» (ФПК), холдинга РЖД и Белорусской железной дороги (БЖД). Первый состав ФПК из Москвы в Минск отправится 8 февраля в 19:53 мск и прибудет в Минск в 04:41 9 февраля. Поезда БЖД будут ходить из Минска по чётным дням, поезда ФПК из Москвы — по нечётным. Движение других международных пассажирских поездов между Россией и Белоруссией возобновиться позднее, об этом будет объявлено дополнительно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовности к возобновлению железнодорожного сообщения Белорусской и Российской железных дорог.