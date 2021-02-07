Братислава, 7 февраля, 2021, 22:02 — ИА Регнум. В Белоруссии должны пройти новые президентские выборы, заявил 7 февраля министр иностранных дел Словакии Иван Корчок.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Словакия

«Хотел бы выразить нашу солидарность с Белоруссией и… вновь призвать к внутриполитическому диалогу, а также к проведению новых честных и справедливых президентских выборов», — цитирует ТАСС главу МИД Словакии.

Корчок также осудил действия властей республики в отношении участников акций протеста, проходящих в течение последних месяцев в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Чехии призвало Минск начать конструктивный диалог с оппозицией по урегулированию ситуации в Белоруссии. В МИД Чехии считают, что «единственным выходом из нынешнего являются по-настоящему свободные выборы» в Белоруссии.