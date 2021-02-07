Тегеран, 7 февраля, 2021, 20:15 — ИА Регнум. Председатель Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Москву, сообщает 7 февраля агентство Tasnim.

Khamenei.ir Мохаммад Багер Галибаф

Галибаф возглавляет делегацию, прибывшую по официальному приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Галибаф пробудет в России до 9 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что для Галибафа поездка будет первым визитом за рубеж после того, как в середине 2020 года он возглавил парламент Исламской Республики.