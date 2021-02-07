Милан, Италия, 7 февраля, 2021, 20:11 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович отреагировал на свой 500 забитый мяч в клубной карьере в матче 21 тура Серии А против «Кротоне» (4:0). Об этом 7 февраля сообщает Sky Sport Italia.

Andy Witchger Златан Ибрагимович

«Я забил 500 мячей в клубной карьере? … Самое главное — продолжать работать и помогать команде. Моя цель — забивать голы и создавать моменты», — отметил футболист.

Ранее сообщалось, что «Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче 21 тура чемпионата Италии. Два мяча у хозяев забил Ибрагимович, отличившись по голу в каждом тайме.

Команда Стефано Пиоли вернулась на первую строчку в Серии А, набрав 49 очков.