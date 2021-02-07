Вашингтон, 7 февраля, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не планируют снимать санкции с Ирана для возвращения Тегерана за стол переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью CBS.

U.S. Department of State Джо Байден

Так, журналист спросил главу Белого дома, сделает ли он первый шаг и отменит ли ограничительные меры против Ирана для возвращения этой страны к переговорам по СВПД.

«Нет», — ответил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Соединенные Штаты должны снять санкции с Исламской Республики, чтобы вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий.

Напомним, что после выхода США под руководством Дональда Трампа из СВПД Вашингтон ввел против Тегерана санкции самого высокого уровня.

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