Милан, Италия, 7 февраля, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» (Италия) на стадионе «Сан-Сиро» в Милане одержал крупную победу над «Кротоне» в матче 21 тура Серии А. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Doha Stadium Plus Qatar Златан Ибрагимович

Встреча завершилась крупной победой хозяев — 4:0. По два гола забили Златан Ибрагимович и Анте Ребич.

Теперь «Милан» набрал 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице. У «Кротоне» — 12 очков и последнее место.

Ранее в рамках 21 тура итальянской Серии А «Ювентус» одержал победу над «Ромой». Матч в Турине завершился — 2:0 в пользу хозяев.

Голы — на счету Криштиану Роналду и Рожера Ибаньеса, поразившего собственные ворота.