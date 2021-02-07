Степанакерт, 7 февраля, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян опроверг сообщения об упразднении МИД НКР. Об этом он написал в своем блоге на Facebook.

President.nkr.am Араик Арутюнян

«В последнее время наблюдается активизация потоков дезинформации вокруг Арцаха, и, к сожалению, преимущественно в армянских кругах, — заявил Арутюнян. — Некоторые говорят всё, что им вздумается или что им диктуют узкие личные интересы, не думая о том, что тем самым преступно играют с судьбой Арцаха и на нервах его народа.

К примеру, кто-то пишет, что мы якобы намерены расформировать армию и министерство иностранных дел, другой — что мы отказываемся от дороги Кармир Шука — Шуши, а третий — что собираемся поднять азербайджанский флаг в Степанакерте и так далее, и тому подобное.

Все это — бред и чушь, и просто исключено, чтобы власти Арцаха согласились потакать желаниям внешних и внутренних врагов. Официально требую прекратить спекуляции вокруг имени Арцаха и на эмоциях народа.

Все органы государственной власти Республики Арцах работают и будут работать, какими бы тяжелыми ни были условия и нежелание некоторых, но самую большую боль причиняет то, что среди тех, кто этого не желает, есть представители армянской нации».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщило, что МИД Нагорно-Карабахской Республики (НКР) может быть упразднён по требованию Азербайджана и с согласия официальной Армении. Внешней политикой НКР намерен заниматься лично президент НКР Араик Арутюнян.

Как свидетельствует компетентный источник ИА REGNUM, мнения России в этом вопросе официальный Ереван не запрашивал.