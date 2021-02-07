Нью-Дели, 7 февраля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Граждане России не пострадали в результате схода ледника в индийском штате Уттаракханд, сообщили 7 февраля в посольстве РФ в Нью-Дели.

Philippe Semanaz Наводнение.

«Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало», — сообщили в посольстве.

Российские дипломаты поддерживают связь с министерством внутренних дел Индии, уточнили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля огромные массы льда сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда, в результате чего произошло наводнение в высокогорных районах штата. Как сообщил телеканал NDTV, из-за произошедшего до 150 человек могут числиться как пропавшие без вести.

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