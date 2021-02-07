Вашингтон, 7 февраля, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Тренер российского бойца ММА Магомеда Исмаилова — Рамазан — высказался о победе Александра Волкова (Россия) над Алистаром Оверимом (Нидерланды). Об этом 7 февраля сообщает Sport24.

S.Troshchenko Александр Волков

7 февраля Волков и Оверим провели поединок, который стал главным боем на турнире UFC — Fight Nights 184. Противостояние продлилось до II раунда, по итогам российский боец отправил соперника в нокаут.

«Следующий бой Волкова может стать титульным, потому что Оверим — топовый боец, который в UFC на хорошем счету. Да, он проигрывал и выигрывал, но это не так важно. Вообще я думал, что будет более конкурентный бой», — отметил Исмаилов.