На трассе М-5 «Урал» расчистили место массового ДТП
Екатеринбург, 7 февраля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Свердловской области закончены аварийно-восстановительные работы на на Челябинском тракте, где днём 7 февраля произошло ДТП с участием 20 машин. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
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На месте ДТП. Свердловская область
Движение по трассе М-5 «Урал» восстановлено, отметили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП спровоцировал один из водителей. Вслед за ним столкнулись порядка 20 автомобилей. Пострадавших нет.