Екатеринбург, 7 февраля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В Свердловской области закончены аварийно-восстановительные работы на на Челябинском тракте, где днём 7 февраля произошло ДТП с участием 20 машин. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

66.mchs.gov.ru На месте ДТП. Свердловская область

Движение по трассе М-5 «Урал» восстановлено, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП спровоцировал один из водителей. Вслед за ним столкнулись порядка 20 автомобилей. Пострадавших нет.