Вильнюс, 7 февраля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Литвы Ингрид Шимоните, которая назвала «гибридным оружием» созданную в России вакцину от COVID-19, прокомментировали в посольстве России.

Rokasdarulis Ингрида Шимоните

«В России уже идет массовая вакцинация (от COVID-19 — прим. ИА REGNUM), — говорится в сообщении посольства в соцсети Twitter. — А в Литве?«

Дипломаты также отметили, что российский препарат «Спутник V», несмотря на волну дезинформации, уже признан на международном уровне.

Напомним, 6 февраля агентство Bloomberg сообщило, что одним из крупнейших научных прорывов Российской Федерация со времен СССР, вакцина от COVID-19 «Спутник V», которая была создана в институте имени Гамалеи.

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