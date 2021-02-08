Нижний Новгород, 8 февраля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 в рейтинге влияния усилили позиции руководители семи регионов, самый значительный рост показал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Ослабили влияние главы пяти регионов, наибольшее падение — у главы Марий Эл Александра Евстифеева, который к тому же занимает последнее место в рейтинге среди руководителей регионов Поволжья. Это следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Губернаторы четырёх регионов Поволжья вошли в число лидеров январского рейтинга (группа «Очень сильное влияние»). Как и в декабре, топ-3 замыкает руководитель Татарии Рустам Минниханов, в десятку самых влиятельных руководителей также вошёл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, хотя и сдал одну позицию, заняв седьмое место.

Во второй десятке — руководитель Нижегородской области Глеб Никитин, который занял 14-е место и переместился на две строки вверх, и глава Башкирии Радий Хабиров, сдавший пять позиций и оказавшийся на 16-м месте.

Ещё четыре поволжских губернатора включены во вторую группу («Сильное влияние»). Глава Пермского края Дмитрий Махонин занял 25-е место, улучшив позицию на две строки. Наиболее заметный рост показал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который переместился с 37-го места в декабре на 28-е место по итогам января (+9 позиций). Глава Удмуртии Александр Бречалов оказался на 32-м месте, сдав четыре позиции, следом за ним идёт губернатор Саратовской области Валерий Радаев, ослабив влияние на три позиции.

Руководители остальных шести регионов включены в третью группу («Среднее влияние»). 51-е место занял исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов (+3 позиции), на 53-м месте — губернатор Кировской области Игорь Васильев (+2 позиции), на 58-й строчке — руководитель Пензенской области Иван Белозерцев (+7 позиции), на 60-й позиции — глава Чувашии Олег Николаев (+4 позиции). Все они укрепили позиции в рейтинге, более всего усилил влияние пензенский губернатор — на семь строк.

Аутсайдерами среди глав регионов Поволжья являются губернатор Оренбургской области Денис Паслер, который остался на 74-м месте, и руководитель Марий Эл Александр Евстифеев, который переместился на восемь позиций вниз и занял 76-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг возглавляют мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Эксперты АПЭК отмечают, что на фоне пандемии коронавируса в стране усиливается значение социального фактора. И в этом смысле показательным было январское совещание под руководством президента Владимира Путина, посвящённое социальным вопросам.