Москва, 7 февраля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Член сборной России по футболу Федор Смолов 7 февраля 2021 года проведёт матч в многопользовательской игре Counter-Strike: Global Offensive. Об этом ИА REGNUM 7 февраля сообщила пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

Кирилл Венедиктов Фёдор Смолов

Это будет первое киберпортивное соревнование Смолова в рамках проекта «Лига звёзд спорта», нападающий «Локомотива» будет играть за футбольную команду Strikers под никнеймом starsa1lor. Членами Strikers также являются одноклубники Смолова Владислав Игнатьев, Владимир Шолох и Виталий Лысцов. К ним также присоединится полузащитник московского «Динамо» Андрей Мазурин.

Против них будет играть команда MMA Hammers, сформированная из бойцов смешанных единоборств. В неё вошли Роман Гнездилов, Вадим Курило, Руслан Данченко, Андрей Поздин и Руслан Колонтаевский.

Матч начнётся сегодня, 7 февраля 2021 года, в 21:30 по московскому времени. Желающие посмотреть трансляцию могут найти необходимую информацию на сайте «Лиги звёзд спорта».

Напомним, турнир «Лига звёзд спорта» стартовал в декабре 2020 года. Соревнования будут проходить до июня 2021-го.