Москва, 7 февраля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. На 15 февраля с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Прогресс МС-16». Об этом сообщается в воскресенье, 7 февраля, на сайте Роскосмоса.

NASA Космический корабль «Прогресс»

«Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16» … запланирован на 15 февраля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль «Прогресс МС-16» доставит на МКС около 1 400 кг различного оборудования и материалов, 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, 600 кг топлива дозаправки, а также 420 литров питьевой воды системы «Родник».

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети сообщил, что лётные испытания ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» начнутся в середине 2023 года.

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