Ашхабад, 7 февраля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил руководителю агентства «Türkmenaragatnaşyk» («Туркменсвязь») Хаджимырату Худайгулыеву сделать общедоступными для населения республики интернет-услуги. Об этом он заявил 6 февраля в ходе совещании по развитию транспортно-коммуникационного комплекса, сообщает государственное информационное агентство Туркмении «Туркменистан сегодня».

thierry ehrmann Гурбангулы Бердымухамедов

Бердымухамедов также заявил о необходимости в дальнейшем повышать качество и пропускную способность услуг связи, внедрить в отрасли широкий спектр современных технологий, расширять услуги связи, которые предоставляются населению, а также сделать «интернет-услуги общедоступными».

Обращаясь к заместителю председателя кабинета министров Байрамгелди Овезову и руководителям транспортно-коммуникационного комплекса глава республики также заявил о необходимости повышения качества и возможностей услуг связи.

Бердымухамедов также поручил пересмотреть цены на интернет и другие услуги связи, а также обеспечить широкую доступность интернета для населения.

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