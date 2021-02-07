Вашингтон, 7 февраля, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Уголь полностью перестанет использоваться для выработки электроэнергии в США к 2033 году, заявили аналитики Morgan Stanley. Об этом сообщает портал Electrek.

Уголь

Управление энергетической информации США прогнозирует, что доля угля в производстве электроэнергии в Соединённых Штатах будет расти в ближайшие два года. Ожидается, что в 2021 году эта доля составит 22%, а в 2022 году — 24%.

В Morgan Stanley считают, что эта тенденция связана с ростом цен на природный газ и не продлится дольше двух лет. Прогнозируется, что в долгосрочной перспективе уголь в энергосистеме США будет заменяться возобновляемыми источниками электроэнергии.

Аналитики считают, что в 2030 году на возобновляемые источники будет приходиться 39% всей электроэнергии, вырабатываемой в США. В 2035 году этот показатель должен вырасти до 55%. При этом ожидается, что уголь полностью исчезнет из энергосистемы США к 2033 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленовзаявил, что прирост энергопотребления в США в 2021 году не превысит 1%.