Москва, 7 февраля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Заявление лидера фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова о том, что Запад попытается сделать из супруги осуждённого блогера Алексея Навального Юлии «вторую Светлану Тихановскую», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 7 февраля в социальной сети Facebook.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Ну, так Байден, когда требовал освободить Навального, прямым текстом заявил: «Мы своих в обиду не дадим», — написала Татьяна К.

Многие пользователи упрекнули лидера КПРФ в том, что ряд членов его партии принимали активное участие в событиях, связанных с блогером-уголовником. Граждане призвали Зюганова дать ответ по вопросу взаимодействия своих представителей с данной шайкой.

«Почему же тогда Ваши адаптеры поддерживают протесты навальновцев и выходят на несанкционированные митинги?», — обращается Любовь Д.

Некоторые комментаторы возмутились тому, что подобное изречение из уст Зюганова появилось лишь сейчас. Граждане уверены, что все уже давно поняли, чьи интересы обсуживают эти дамы.

«Америку открыл. Что-то долго спал, прежде чем такое изрёк», — считает Валентина Ц.

Нашлись и те, кто призвал не оказывать давления на супругу осуждённого блогера. Люди считают, что она исчезнет с политического поля также быстро, как и её белорусская коллега Тихановская.

«Сценарий «Тихановская 2.0» заведомо проигрышный, рассчитанный лишь на кратковременную перспективу. Пусть дамочка порезвится несколько месяцев», — поделилась своим мнением Katia G.

Напомним, 6 февраля лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что Запад попытается сделать из супруги осуждённого блогера Алексея Навального Юлии «вторую Светлану Тихановскую».