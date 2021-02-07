Екатеринбург, 7 февраля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области из-за крупного ДТП заблокировано движение по трассе М-5. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

66.mchs.gov.ru ДТП на трассе М-5

По данным ведомства, движение организовано по резервной дороге. А глава пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых отметил, что в районе аварии налажено реверсивное движение. Водителям рекомендуют объезжать участок через Арамиль и село Патруши.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось 7 февраля. Столкнулось порядка 20 автомобилей.