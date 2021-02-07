Ханты-Мансийск, 7 февраля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Югре за сутки обнаружили 149 заражений коронавирусом. Об этом 7 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 168 случаев.

Новые очаги заражения в регионе на 7 февраля: Сургут — 40 случаев; Нефтеюганский район — 19; Нефтеюганск — 14; Березовский район — 9; Нягань и Ханты-Мансийск — 8.

С начала пандемии на 7 февраля в Югре зафиксировано 48 778 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 45 965 человек, скончался 685 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).

Коэффициент распространения инфекции в регионе на 7 февраля — 0,91.