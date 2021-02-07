Екатеринбург, 7 февраля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. К месту крупного ДТП на Челябинском тракте уже прибыл пункт обогрева МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления данного ведомства.

66.mchs.gov.ru ДТП на трассе «Екатеринбург-Челябинск»

Сообщение об аварии на трассе М-5 поступило спасателям в 12:40 по местному времени. Сейчас спасатели отпаивают участников ДТП чаем и отогревают. Также они помогают расчистить участок дороги от повреждённых автомобилей.

Отметим, всего в ДТП столкнулись порядка 20 автомашин. Пострадавших нет.