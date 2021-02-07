На трассе Екатеринбург — Челябинск устраняют последствия крупного ДТП
Екатеринбург, 7 февраля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. К месту крупного ДТП на Челябинском тракте уже прибыл пункт обогрева МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления данного ведомства.
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ДТП на трассе «Екатеринбург-Челябинск»
Сообщение об аварии на трассе М-5 поступило спасателям в 12:40 по местному времени. Сейчас спасатели отпаивают участников ДТП чаем и отогревают. Также они помогают расчистить участок дороги от повреждённых автомобилей.
Отметим, всего в ДТП столкнулись порядка 20 автомашин. Пострадавших нет.