Екатеринбург, 7 февраля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. На федеральной трассе М5 в Свердловской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием порядка 20 автомобилей. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

66.mchs.gov.ru Авария на трассе «Екатеринбург-Челябинск»

ДТП произошло на территории Сысертского городского округа в районе 182−185 километра федеральной трассы М5 Екатеринбург— Челябинск. Погодные условия в данном районе были неблагоприятными, дорожное покрытие покрылось наледью. По всей видимости, один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге — его занесло. Он ударил по тормозам, из-за чего произошло столкновение порядка 20 автомобилей.

Горелых отметил, что данные о жертвах или пострадавших пока не поступали. Проезд по трассе оказался заблокирован, возникла пробка длинной не менее трех километров. Сотрудники МВД организовали реверсивное движение на месте ДТП и рекомендуют водителям транспортных средств объезжать данный участок через село Патруши и Арамиль.