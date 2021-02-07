Нью-Дели, 7 февраля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что он постоянно следит за ситуацией в штате Уттаракханд, в котором ранее произошел сход ледника. Он написал об этом 7 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

Narendramodi.in Премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Постоянно слежу за плачевной ситуацией в Уттаракханде», — говорится в сообщении главы индийского правительства.

Кроме того, он отметил, что Индия поддерживает пострадавший от схода ледника штат, а народ страны молится за безопасность жителей Уттаракханда.

«Постоянно общаемся с властями и получаем обновленную информацию о развертывании Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, спасательных работах и операциях по оказанию помощи», — также добавил Моди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что огромные массы льда сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда, в результате чего произошло наводнение в высокогорных районах штата. Как сообщил телеканал NDTV, из-за произошедшего до 150 человек могут числиться как пропавшие без вести.