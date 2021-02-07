Москва, 7 февраля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Российской Федерации за прошедшие 24 часа выявлено 16 048 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Куликов ИА REGNUM Врачи делают компьютерную томографию пациенту с признаками коронавируса

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Сообщается, что 16 048 новых случаев заражения выявлены во всех 85 субъектах Федерации. Из них 10,8% случаев не имеют клинических проявлений болезни. Уточняется, что за сутки от COVID-19 скончались 432 человека. Полностью выздороветь от коронавирусной инфекции смогли 19 884 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заражения среди всех регионов зафиксировано в Москве — 2028 случаев. Далее следует Санкт-Петербург — 1175 случаев. Затем идут регионы: Московская область (923), Нижегородская область (469), Воронежская область (370), Ростовская область (360).