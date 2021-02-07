Волгоград, 7 февраля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Волгоградской области 7 февраля подтверждён 241 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть больше, чем за предыдущие сутки. В стационарах находятся 3382 человека. Скончались шесть пациентов.

Александр Куликов ИА REGNUM Реанимационное отделение

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлены 44 тыс. 986 носителей COVID-19. Завершили лечение выздоровлением 42 тыс. 966 человек, в том числе 227 выписаны за сутки. Зарегистрировано ещё шесть летальных исходов, таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 649 человек.

В лечебных учреждениях лечатся 3351 взрослый и 31 ребёнок, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1371 пациент.