Минск, 7 февраля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии направил польской стороне документы на экстрадицию создателя telegram-каналов NEXTA Live и NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом в интервью изданию «Беларусь сегодня» сообщил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло.

(сс) Rakoon Генеральная прокуратура Белоруссии

«Действительно, Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через Генерального прокурора в Польшу», — заявил он.

По словам Вавуло, с Польшей у Белоруссии заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, в рамках которого также регламентируется вопрос об экстрадиции.

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Напомним, в ноябре 2020 года генеральная прокуратура Белоруссии направила польской стороне запрос о заключении под стражу и выдаче Путило и Протасевича для дальнейшего привлечения их к уголовной ответственности. Отметим, что посредством telegram-каналов «NEXTA» и «NEXTA Live» в Белоруссии координируются протесты оппозиционно настроенных граждан.

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