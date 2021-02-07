Кишинёв, 7 февраля, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал председателя молдавского парламента Зинаиду Гречаную железной леди молдавской политики, безупречным профессионалом и безоговорочным лидером. Об этом говорится в поздравлении экс-президента Молдавии, опубликованном 7 февраля его пресс-службой, по случаю дня рождения председателя молдавского парламента.

(сс) KornyMD Зинаида Гречаный

Додон пожелал своей коллеге здоровья, благополучия, долгих и счастливых лет жизни, а также успехов в поставленных целях на благо народа Молдавии и страны.

Политик также выразил признательность Гречаной за «весомый вклад в развитие» страны.

«Вы железная леди молдавской политики, безупречный профессионал, достойный человек и безоговорочный лидер», — добавил он.

Бывший президент Молдавии также поблагодарил председателя парламента Молдавии за поддержку и возможность видеть ее в «наших рядах».

Отметим, что Гречаная является членом партии социалистов Молдавии, которую с недавних пор снова возглавил Игорь Додон.

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