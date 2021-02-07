Махачкала, 7 февраля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Дагестане по факту расстрела экс-главы села возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Его фигурантами стали два сотрудника Росгвардии, сообщили 7 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Напомним, накануне, 6 февраля, в Дагестане был убит 34-летний бывший глава села Новокули Абакар Капланов. Его расстреляли прямо в отделе полиции.

Как стало известно, убийство произошло около 20:00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району Махачкалы. Предварительно, причиной стали ранее возникшие неприязненные отношения к нему у двоих сотрудников ОМОН. Они выпустили в жертву более 30 пуль, в результате чего Капланов скончался на месте.

Злоумышленники задержаны. В настоящее время решается вопрос об их аресте.

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