Калгари, Канада, 7 февраля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Калгари Флэймз» переиграл команду «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) mark6mauno Вратарь «Калгари Флэймз»

Игра состоялась на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончилась в пользу хозяев со счетом 6:4.

В составе победителей голами отличились шведский форвард Элиас Линдхольм (1-я минута), Милан Лучич (24-я), еще один шведский нападающий Микаэль Баклунд (28-я), Диллон Дюбе (43-я, в большинстве), Джонни Годро (46-я) и Сэм Беннетт (51-я).

У «Эдмонтона» шайбы забили Джуджхар Хайра (7-я), Коннор Макдэвид (19-я, в большинстве), финский форвард Ессе Пульюярви (42-я) и Дарнелл Нурс (49-я).

Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров провел на льду 15 минут 29 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это в следующем матче «Калгари» 10 февраля сыграет с командой «Виннипег Джетс», а «Эдмонтон» днем ранее встретится с клубом «Оттава Сенаторз».