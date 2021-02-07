Анахайм, США, 7 февраля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Талисман хоккейного клуба «Анахайм Дакс» с флагом США

Игра состоялась на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.

Основное время матча закончилась с ничейным счетом 1:1. У гостей забитым голом отличился Логан Кутюр (1-я минута), у хозяев — шведский форвард Исак Лундестрём (26-я).

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов гостям повезло больше. Победный бросок на счету Макса Комтуа.

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провел на льду 13 минут 17 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Анахайм» 10 февраля сыграет с командой «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» в этот же день проведет встречу с клубом «Лос-Анджелес Кингз».