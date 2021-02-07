Челябинск, 7 февраля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. В аэропорту «Баландино» Челябинска 7 февраля задержано семь рейсов. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

(сс) Chelyabinsk2020 Аэропорт «Баландино»

В частности, задержки коснулись самолётов авиакомпаний «Азимут», «Победа» и «Россия». Задержаны рейсы до Петербурга, Москвы, Минеральных Вод и Краснодара. Всего на них зарегистрированы более 500 пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля на Урале отмечается сильный ветер. Отметим, ранее аэропорт Челябинска был открыт после реконструкции. Добавим, этот аэропорт имеет третью категорию ICAO, то есть на нём в любую погоду возможна слепая посадка любого типа воздушного судна.