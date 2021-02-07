Манила, 7 февраля, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Южной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии страны (Phivolcs).

(сс) Dr.A.Hugentobler Побережье острова Минданао

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано сегодня в 12:22 по местному времени (7:22 по московскому времени).

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в шести километрах к юго-западу от от города Магсайсай в провинции Южный Давао на острове Минданао. Очаг подземных толчков залегал на глубине 15 километров.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.