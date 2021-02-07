Мельбурн, Австралия, 7 февраля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Италии Маттео Берреттини в матче финала на командном турнире ATP Cup, проходящем в Мельбурне и этим принес поеду сборной России. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Dacoucou Даниил Медведев

Спортсмен из России уверенно переиграл итальянца в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Соперники провели на корте 1 час 21 минуту. В течение этого временного отрезка Медведев четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и смог реализовать три из 11 брейк-пойнтов. Его оппонент подал навылет три раза, один раз ошибся при подаче и не смог реализовать ни одного из двух возможных брейк-пойнтов.

Отметим, ранее другой представитель сборной России — Андрей Рублев — обыграл итальянца Фабио Фоньини в первом матче финала командного турнира ATP Cuр со счетом 6:1, 6:2.