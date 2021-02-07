Лас-Вегас, США, 7 февраля, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков досрочно одержал победу над представителем Нидерландов Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 18, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) S.Troshchenko Александр Волков

На третьей минуте второго раунда Волков провел своему оппоненту точную двойку прямыми ударами правой и левой рук, чем отправил своего оппонента в нокаут.

Отметим, это 33-я победа (25 — досрочно) в активе 32-летнего Волкова при восьми поражениях. Для 40-летнего Оверима это 19-е поражение при 47 победах (42 — досрочно) и одном несостоявшемся поединке.