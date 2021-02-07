Сеул, 7 февраля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи обнародовало планы по строительству самой мощной в мире ветряной электростанции в провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает портал GreentechLead.

(сс) reynermedia Ветряная электростанция

Контракт на строительство электростанции в уезде Синан был подписан на месте будущего объекта. В торжественной церемонии заключения контракта принял участие президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Он отметил, что ветряная электростанция станет одним из важнейших элементов ранее анонсированной программы «Зелёный новый курс».

Правительство Южной Кореи, а также компании Korea Electric Power Corp, SK E&S, Hanwha Engineering & Construction, Doosan Heavy Industries & Construction, CS Wind Corp и Samkang M&T Co выделят на строительство крупнейшей в мире ветряной электростанции 48,5 трлн вон ($43,2 млрд). Планируется, что станция будет введена в эксплуатацию к 2030 году. Максимальная мощность электростанции составит 8,2 гигаватт.

В настоящее время самой мощной ветряной электростанцией является Hornsea Project One, расположенная в Северном море возле Великобритании. Её мощность составляет 1,12 гигаватт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года правительство Индонезии представило планы по созданию крупнейшей в Азии плавучей солнечной электростанции.