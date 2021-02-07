Колумбус, США, 7 февраля, 2021, 06:38 — ИА Регнум. Свою вину в убийстве чернокожего мужчины отказался признать бывший сотрудник полиции в американском штате Огайо. Об этом 7 февраля свидетельствуют материалы, поступившие в электронную базу суда в округе Франклин.

(сс) Elvert Barnes Полицейский в маске Black Lives Matter

Инцидент произошёл 22 декабря 2020 года. Сотрудник полиции Адам Кой прибыл по вызову к жилому дому, хозяин которого жаловался на шум от двигателя автомобиля. Возле гаража Кой увидел чернокожего мужчину, который шёл к нему, а одна его рука была вне поля зрения полицейского. Сотрудник полиции открыл огонь и убил мужчину, позднее оказалось, что оружия у мужчины не было.

В связи с произошедшим Кой был отстранён от службы, а затем уволен. Его задержали 3 февраля и обвинили в нападении на темнокожего мужчину, его убийстве, а также в неисполнении своих служебных обязанностей. Кой не признал свою вину ни по одному из предъявленных обвинений. Как пояснил адвокат полицейского, Кой посчитал, что мужчина был вооружён. По данному делу установлен залог в 3 млн долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что движение Black Lives Matter, также известное как BLM, выдвинуто на Нобелевскую премию мира 2021 года