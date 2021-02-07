Вашингтон, 7 февраля, 2021, 04:33 — ИА Регнум. О жизни экс-президента США Дональда Трампа без социальных сетей рассказал его старший советник Джейсон Миллер в интервью, опубликованном 6 февраля британской газетой The Sunday Times.

Дональд Трамп

Миллер сообщил, что впервые за много лет видел экс-президента США «по-настоящему расслабленным». По словам старшего советника бывшего американского лидера, Трамп «чувствует себя счастливее, чем когда-либо», и рад находиться вне социальных сетей, не чувствовать на себе влияние «замкнутого мирка ненависти», в который соцсети превращаются, по мнению Трампа, достаточно часто.

Кроме того, Миллер отметил, что супруга бывшего главы Белого дома Меланья Трамп очень рада тому, как сложилась ситуация. Экс-первая леди пояснила, что её супруг сейчас «намного счастливее» и гораздо веселее проводит время.

Напомним, социальные сети Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на различные сроки, сославшись на ряд правил, якобы нарушенных экс-президентом США. Также руководство соцсетей высказало опасения, что он может попытаться спровоцировать беспорядки из-за своего несогласия с результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий президент США Джозеф Байден.