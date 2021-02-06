Забайкальский край, 7 февраля, 2021, 02:36 — ИА Регнум. Сегодня, 7 февраля, на станции Нанагры Забайкальской железной дороги произошёл сход вагонов грузового поезда. По предварительной информации Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД», опрокинулись 16 вагонов, нарушен габарит соседнего пути.

75.mchs.gov.ru Сошедший с рельсов грузовой поезд

Движение по станции временно приостановлено. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда. В связи с происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов.

Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет.