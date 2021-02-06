Москва, 6 февраля, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Тяжёлые ракетные модули «Ангара» будут переправлены из Омска в Москву для завершения наземных проверок, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Министерство обороны РФ Ракета-носитель «Ангара-А5»

«В этом году планируем провести не менее двух испытательных пусков одной тяжелой и одной легкой «Ангары» для подтверждения высоких технических характеристик и надежности этой ракеты», — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Он напомнил, что при их запуске используются экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой «Ангары» состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

Как сообщало ИА REGNUM, носитель «Ангара-А5» является первой российской тяжёлой ракетой, разработанной в постсоветский период. Первый и единственный испытательный запуск ракеты в этой модификации был произведён в 2014 году.

В августе 2020 года ракета-носитель успешно прошла проверки в Центре им. Хруничева и модули «Ангары» были отправлены на космодром «Плесецк» для подготовки к запуску. Точная дата старта не называлась, предполагалось, что запуск будет произведён в ноябре, позже ожидаемая дата сместилась на декабрь.

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