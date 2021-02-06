Брюссель, 6 февраля, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Главы МИД стран Евросоюза обсудят на заседании 22 февраля отношения с Россией после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

European Parliament Жозеп Боррель

«Я расскажу своим коллегам из ЕС об итогах моего визита на Совете по иностранным делам 22 февраля, где мы проведем специальную дискуссию по отношениям между ЕС и Россией», — сказал Боррель 6 февраля на пресс-конференции в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель совершил визит в Россию с 4 по 6 февраля. Он заявлял, что едет с визитом в Москву ради поддержания диалога с Россией, который необходим ЕС, чтобы стать глобальным игроком и влиять на важные для ассоциации стран вопросы безопасности.

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