Киев, 6 февраля, 2021, 21:44 — ИА Регнум. На Украине эксперты продолжают обсуждать закрытие властью страны трех оппозиционных телеканалов и политические последствия этого шага, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 6 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Так, политический эксперт Сергей Белашко уверен, что настоящая причина появления указа Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK — это абсолютное лидерство в рейтингах популярности «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Что касается Зеленского, то запрет на работу украинских телеканалов — это «жестокое политическое самоубийство», констатировал специалист.

Белашко включил запрет на работу трех украинских телеканалов в число самых громких провалов власти во главе с Зеленским за последнее время.

«Попытки незаконно подчинить себе Конституционный суд, крайне неудачные назначения глав обладминистраций, санкции против компаний из Китая — крупнейшего экономического партнера Украины, преследование попавшего под иностранные санкции соратника (речь о депутате Александре Дубинском, исключенном из «Слуги народа»), теперь еще и запрет оппозиционных телеканалов…», — перечислил провалы в политике нынешней власти эксперт.

«Все это на фоне окончательного развала «монобольшинства» в парламенте и запуска спикером собственного политпроекта, жестких и уже публичных разборок в руководстве министерства обороны и СБУ, открытой конкуренции Ахметова и Коломойского на всех площадках госуправления, охлаждения отношений с европейскими партнерами, полного провала с привлечением инвестиций… Наверное, именно так выглядит мем «Слабоумие и отвага», — иронически заключил политический эксперт Сергей Белашко.

Эксперт Алексей Ильяшевич согласен, что главная причина атаки Зеленского на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK — это абсолютное лидерство партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которая, согласно последним замерам общественного мнения, почти на 6% опережает «Слугу народа».

«Все три телеканала — в топе украинского информационного вещания. Это, с одной стороны, показатель их профессионализма — контент действительно качественный. С другой стороны, рейтинги ZIK, NewsOne и «112» говорят о востребованности идей ОПЗЖ. КМИС (Киевский международный институт социологии) фиксирует абсолютное лидерство партии Медведчука, отрыв от «Слуги народа» — почти 6%. Вот главная причина происходящего», — подчеркнул он.

«Зеленский бьет не по конкретным телеканалам. И даже не по Медведчуку. Он бьет по той Украине, которую не добили в 2014 году и за пять лет правления Порошенко», — резюмировал журналист Алексей Ильяшевич.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Зеленский заявил, что закрытые на Украине телеканалы «112», NewsOne и ZIK якобы вели подрывную деятельность против государства, поэтому у властей были «железобетонные причины» для их закрытия.

Оппозиция, в свою очередь, информирует, что будет оспаривать это решение властей в судах, в том числе европейских.