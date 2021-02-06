Оренбург, 6 февраля, 2021, 20:03 — ИА Регнум. Женская сборная РФ разгромила команду Швейцарии на арене «Оренбуржье» в Оренбурге в матче последнего тура квалификации Евробаскета-2021. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Матч завершился победой российской команды — 103:47.

Самым результативным игроком игры стала Мария Вадеева (22 очка).

Эта победа позволила сборной РФ выиграть группу С и отобраться на чемпионат Европы (ЧЕ) с I места в квартете.

Ранее женская сборная РФ по баскетболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче группового этапа квалификации ЧЕ по баскетболу среди женских команд 2021 г.

Встреча завершилась — 79:35 в пользу российской команды.