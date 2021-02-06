Вашингтон, 6 февраля, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Состояние американского предпринимателя Илона Маска за неделю выросло на $11,5 млрд, сообщает 6 февраля Forbes.

Miran Rijavec Доллары

Отмечается, что акции принадлежащей Маску компании Tesla за неделю подорожали на 7,4% на фоне публикаций вызывающих оптимизм отчетностей и заявлений аналитиков с Уолл-стрит.

Таким образом, общее состояние Маска составляет $184,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опустился на второе место в рейтинге наиболее богатых людей планеты по версии журнала Forbes, а на первую вновь поднялся основатель американской компании Amazon Джефф Безос.

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