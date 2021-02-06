Киев, 6 февраля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Указ президента Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» — это полный правовой беспредел и грубое нарушение конституции Украины, заявил 6 февраля председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Политик отметил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», располагающая второй по величине фракцией в Верховной раде, задействует все возможные законные механизмы, чтобы оградить эти телеканалы от нападок власти и защитить право журналистов на профессию и свободу слова.

Народный депутат отметил, что, помимо иска в Верховный суд Украины, будут направлены обращения в Европейский суд по правам человека и различные международные организации.

«Мы заняли активную позицию по защите этих каналов, потому что на трех каналах работает фактически 1500 человек, 634 журналиста… Мы никогда не бросим этих людей, мы будем защищать их права. Более того, сейчас готовится обращение в Верховный суд, так как в компетенции и полномочиях Верховного суда рассматривать любые указы президента. Будет рассмотрен и этот, который мы считаем, и я уверен, является незаконным. Я приводил мотивы, тем более что я юрист по образованию и знаю, уверен в том, что я говорю. Ну не может быть сегодня санкций в отношении граждан Украины и юридических украинских лиц! Поэтому это было сделано незаконно», — отметил депутат.

«Кроме Верховного суда, мы будем обращаться в экстренном порядке согласно предусмотренной процедуре рассмотрения дел в Европейском суде по правам человека. Эти документы тоже готовятся. Мы обращаемся во все международные организации, посольства в Украине других государств, международные организации и европейские. Всё это сейчас готовится международным отделом, представителями нашей партии и представителями нашей фракции в парламенте», — сказал Медведчук.

Председатель политсовета ОПЗЖ подчеркнул, что в настоящий момент на Украине происходит беспрецедентное наступление на свободу слова и насаждение цензуры. Зачистка информационного поля началась с обысков СБУ по делу украинских телеграм-каналов и продолжилась санкциями против NewsOne, ZIK и «112 Украина».

»…Я говорил об этом в Верховной раде Украины, что началось с незаконных обысков СБУ по делу о телеграмм-каналах… Потом закрыли телеканалы, а что будет завтра — никому не известно… Но закрыть каналы тоже невозможно, нет законных оснований. У них их нет, потому что закрыть, а другими словами, лишить каналы права вещания может только суд. Но решения суда нет по этому поводу. То есть это полный беспредел, и это, действительно, действия, которые грубо нарушают конституцию и действующее законодательство», — отметил Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Виктор Медведчук сообщил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет требовать импичмента президента Зеленского, который грубо попрал нормы права и конституции Украины.