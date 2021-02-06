Лос-Анджелес, США, 6 февраля, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Дженнифер Лоуренс получила травму во время съёмок фильма «Не смотри вверх». Об этом 6 февраля сообщил портал We Got This Covered.

MTV International Дженнифер Лоуренс

Актрису травмировал осколок стекла, которое неудачно «взорвали» во время применения реальных спецэффектов. Отмечается, что травма оказалась не очень серьёзной: Лоуренс получила порез над глазом. Она взяла выходные, чтобы восстановиться, ожидается, что актриса вернётся на съёмочную площадку в понедельник, 8 февраля 2021 года.

Напомним, фильм «Не смотри вверх» снимает режиссёр Адам Маккей. Картина будет выполнена в жанре политической сатиры.