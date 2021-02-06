Луганск, 6 февраля, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Бронетехника, принадлежащая вооруженным силам Украины (ВСУ), размещена вблизи Золотого и села Орехово. Об этом, как передает Луганский информационный центр, сообщила 6 февраля пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

В сообщении говорится, что нахождение двух бронетранспортеров БТР-4 вблизи населенного пункта Орехово отмечено в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое также отмечено размещение двух бронетранспортеров БТР-70.

В оборонном ведомстве напомнили, что нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением является размещение ВСУ вооружения и военной техники в населенных пунктах.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий сообщил журналистам, что ВСУ атаковали три раза территорию ЛНР за минувшую неделю.

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