Москва, 6 февраля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В посёлке Мосрентген Новомосковского административного округа Москвы в результате пожара в жилом доме погибли двое детей, сообщили 6 февраля в главном следственном управлении СКР по Москве.

Moscow.mchs.gov.ru Н а месте пожара в посёлке Мосрентген

Отмечается, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже 9-этажного дома. Площадь возгорания составила 25 кв. м. Произошло загорание вещей и мебели в квартире.

«По факту смерти двух несовершеннолетних при пожаре в жилом доме на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело», — сообщили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара 6 февраля в многоквартирном доме в Нальчике (Кабардино-Балкария) погибли женщина 1939 года рождения и мальчик 2009 года рождения.

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