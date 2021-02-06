Санкт-Петербург, 6 февраля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Станция метро «Невский проспект» возобновила работу в Санкт-Петербурге. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» в Telegram.

A.Savin Станция метро «Невский проспект». Санкт-Петербург

В сообщении говорится, что станция метро была открыта для входа и выхода пассажиров в 14:53 мск.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля силовики в Санкт-Петербурге заняли центр города. Так, многочисленные автобусы и спецтранспорт, а также полицейские автомобили выстроились вдоль Невского проспекта.

Кроме того, для входа и выхода пассажиров была закрыты станция метрополитена «Невский проспект».

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